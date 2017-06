Des habitants en sit-in devant la mairie

Par DDK | Il ya 1 heure | 153 lecture(s)

La session ordinaire des élus de l'APC de Tadmaït, qui devait se tenir jeudi dernier et avoir comme ordre du jour la budgétisation et la répartition d'une indemnisation de l’ANSRIF d’une valeur de 28 milliards, a été reportée.

Et pour cause, un sit-in a été organisé par des habitants de la région devant le siège de l’APC de Tadmaït, venus essentiellement pour protester contre la répartition de cette somme d’argent, et la gestion des affaires de la commune par l’exécutif actuel. Selon les témoignages de certains participants à cette action, «la répartition d’une somme d’argent aussi importante nécessite une profonde réflexion, et le concours de tous les cadres de la commune, ainsi que les membres de l’assemblée afin de définir les priorités dans la région». «Non à la dilapidation des 29 (sic) milliards, et non à la gestion par procuration», lit-on sur une banderole accrochée au jardin public du centre-ville. Les protestataires se demandent comment se fait-il que le P/APC n’ait pas jugé utile d’associer tous les membres de l’assemblée, ainsi que les représentants des associations de quartiers et de villages concernant la budgétisation des projets. Aussi, les élus de l’opposition, à savoir ceux du FFS et celui du FLN, ont boycotté cette réunion, car selon eux, «la majorité n’a pas pris au sérieux les choses car, la répartition de cette somme colossale a été faite à la hâte et dans la précipitation totale». «Les projets inscrits ne constituent pas la priorité des besoins des citoyens de la région, ils ne sont pas porteurs et n’ont aucun impact», plaide-t-on. L’exécutif communal a décidé d’annuler et de reporter cette assemblée, en raison de l’impossibilité de la tenir devant la pression des contestataires. De son côté, la section FLN de Tadmaït a rendu publique une déclaration dans laquelle on pouvait notamment lire : «La commune de Tadmaït vient de bénéficier pour la première fois d’une enveloppe de plus 28 milliards, favorable en matière de l’amélioration du cadre de vie des résidents de la région. Mais la répartition de cette somme d’argent a été faite anarchiquement et dans la précipitation. Elle nécessite impérativement l’avis des experts et des compétences. À cet effet, nous appelons les citoyens de notre commune à s’unir pour barrer la route à ces gens qui n’ont aucun sens de responsabilité». Pour rappel, les six élus du FFS ont demandé, à la fin du mois dernier, dans une requête adressée au chef de daïra de Draâ Ben Khedda l’annulation des délibérations du 17/05/2017. «L’ordre du jour n’a pas été voté, et l’assemblée a été convoquée pour régulariser ce qui a été déjà fait par le P/APC, à savoir la répartition de l’enveloppe allouée dans le cadre des PCD. De plus, même les consultations ont été déjà lancées et des entreprises retenues pour la réalisation des projets. Cette assemblée a été annulée pour la deuxième fois successive», soulèvent les élus signataires de ce document.

