L’antenne 4G LTE de Laâziv N’Chikh mise en service

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

L’antenne 4G LTE installée à Laâziv N’Chikh, sur les hauteurs du chef-lieu d’Aïn Zaouïa, a été enfin mise en service, au grand bonheur des habitants, notamment la masse juvénile.

«C’est fait. Elle a été mise en service mercredi dernier. Maintenant, on peut dire que les zones telles Laâziv N’Chikh, El Mechemel, Bouhamou, Aïn Zaouia-village et bien d’autres hameaux seront désenclavés en matière de raccordement au réseau internet», apprendra, tout satisfait, M. Merzouk Haddadi, en sa qualité de maire. Ce qui le réjouit d’autant plus est le fait qu’Algérie –Télecom soit revenue sur sa décision de priver les internautes des zones rurales de ce système, en supprimant certains avantages. Le dernier communiqué de cette entreprise consiste à offrir aux clients de la 4G LTE un modem à 4 500 dinars avec accès à internet en plus d’un bonus de 15 GO et d’un autre de 500 dinars d’appels vers le fixe. Par ailleurs, le même communiqué a établi le tableau des cartes d’abonnement et leurs avantages. Ainsi, à titre d’exemple, la carte de 1 000 dinars fait bénéficier le client de 4GO et de 4 autres GO supplémentaires en débit réduit, allant jusqu’à 512 Kbps pendant 30 jours. Il est attendu que l’Actel de Draâ El-Mizan (service commercial) accélère la procédure, pour satisfaire les demandeurs en modems. «Des centaines de personnes attendent l’arrivage de ces modems», ajoutera le maire. C’est dire que c’est une aubaine pour les internautes de ces zones rurales qui n’accédaient à ce moyen technologique que grâce à leurs smartphones, équipés de cartes 3G. «Nos vieilles n’ont plus à se rendre jusqu’à Draâ El-Mizan ou à Boghni pour discuter via le Skipe avec leurs enfants établis à l’étranger. Elles auront cette chance d’avoir sur écran leur progéniture en un clic et chez elles», dira un membre d’un comité de village de Laâziv N’Chikh. Cela étant, les demandeurs souhaitent que le nombre de modems soit suffisant pour que tout le monde soit satisfait.

Amar Ouramdane