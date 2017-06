Circoncision collective de 11 enfants à M’Kira

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Une opération de circoncision collective en faveur de pas moins de 11 enfants, issus de familles défavorisées, a été organisée par la section de M’Kira de l’association Kafil el yatim de la wilaya de Tizi-Ouzou.

«En effet, la section de M’Kira de l’association humanitaire Kafil El Yatim de Tizi-Ouzou s’est chargée de la circoncision de onze enfants, issus de familles démunies, après un diner collectif organisé en leur honneur et une petite veillée durant la soirée demercredi passé», déclare M. Mourad Maalem, président de la section locale de ladite association. «Pour leur prise en charge, nous leur avons fourni, bien évidemment, la tenue complète de circonstance comme nous avons remis à chaque enfant la somme de 4 500 dinars en sus d’autres petits cadeaux», ajoute notre interlocuteur rencontré au niveau de l’EPH Krim Belkacem de Draâ El-Mizan, où se déroulait, alors, l’opération de circoncision. Par ailleurs, cette même association a, au cours de ce mois de Ramadhan, distribué pas moins de 180 couffins alimentaires, notamment à des veuves et des orphelins. «Je tiens à remercier tous les bienfaiteurs qui nous viennent en aide et en cette circonstance. Je ne peux que remercier grandement tout le personnel médical et paramédical de l’EPH Krim Belkacem, comme je tiens à remercier le directeur de ladite structure sanitaire, pour son entière disponibilité», conclut notre interlocuteur.

Essaid Mouas.