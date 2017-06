Soixante enfants circoncis à Boghni

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Une opération de circoncision collective a été organisée, ce week-end, au niveau de l’hôpital de Boghni, à une quarantaine de kilomètres au sud de la wilaya de Tizi-Ouzou, au profit d’une soixantaine d’enfants, a-t-on appris auprès du responsable de l’établissement.

L’opération a été répartie en deux sessions. La première session a été prise en charge le vendredi, et la deuxième partie a été prévue pour samedi. Des moyens humains et matériels ont été mobilisés pour la réussite de cette opération et la satisfaction de la demande des associations. Selon Marzouk Allileche, cinq autres circoncisions sont réalisées au quotidien au niveau de cet établissement sanitaire. Ce dernier prend en charge également les malades des trois communes, à savoir Boghni, Ouadhias et Maâtkas. À signaler qu’une action similaire seraaussi organisée le week-end prochain.

Nadia Rahab