Imaândène y participe

C'est la seule mosquée, du moins dans la région, qui vient d'afficher son ambition de concourir pour une place au concours national de la mosquée la plus propre, initié par le ministère des Affaires religieuses et des waqfs. En effet, le comité religieux est à pied d'œuvre pour constituer le dossier de participation. Celui-ci est bien sûr composé de la monographie du lieu de culte concerné, d'un diapositif de photos et même de vidéos. Cette mosquée est l'une des premières à être réalisée dans un village de cette commune rurale, où il n'y avait pratiquement, avant le début des années 2000, que la mosquée du chef-lieu Tighilt Bouguenni. «C'est en 2005 que nous avons décidé de construire cette mosquée. En une année, nous l'avons achevée grâce aux donneurs et à la mobilisation de tous les habitants du village. Avant, c'était une petite maisonnette en terre battue (toub), où les enfants apprenaient le Coran. Aujourd'hui, c'est une mosquée digne de ce nom. Nous voulons participer à ce concours non pas pour obtenir la première place, mais surtout pour la faire connaître", répondra un membre du bureau de l'association religieuse. Il faut dire que cette mosquée est devenue aussi un rayonnement culturel dans ce village, où les responsables du comité religieux ont initié des rencontres scientifiques et culturelles. «Nous y invitons d'éminents cheikhs qui prêchent la bonne parole en ce mois sacré", dira un autre membre du comité. Par ailleurs, il est à signaler que grâce au concours des villageois, cette mosquée a bénéficié d'une sonde qui l'alimente en eau potable et qui vient au secours des habitants au moment des pénuries. A rappeler que d'illustres hommes religieux sont passés par là, dont le docteur Said Bouzeri, Hocine Tarha et Mostefaoui de la zaouïa d'Ath Koufi et bien d’autres. Cette participation sera aussi l'occasion de motiver les membres du comité religieux à prendre soin plus de ce lieu de culte. Il est à noter, enfin, que des campagnes de reboisement ont été initiées tout autour de cette mosquée. Un bon exemple à suivre en matière de propreté.

Amar Ouramdane