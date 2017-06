Afaq Djurdjura distribue des copies du Coran

Par DDK | Il ya 24 minutes | 31 lecture(s)

L'association Afaq Djurdjura sillonne le territoire de la wilaya pour apporter aide et assistance aux malades durant ce mois sacré de Ramadhan. A bord d'un fourgon, des membres de cette association, une douzaine environ, sont arrivés dimanche dernier, peu avant la rupture du jeûne, à l'hôpital Krim Belkacem. En effet, étant en plein mois de piété, ils ont distribué quelques copies du Livre Saint (Le Coran) et des cadeaux aux malades hospitalisés. «Nous avons été bien accueillis par les responsables de cet EPH qui nous ont accompagnés dans tous les services. Notre objectif est surtout de réconforter ces malades en ce mois de piété. Ce n'est pas notre première action dans ce domaine. En tout cas, nous sommes sur le terrain de l'humanitaire durant toute l'année. Nos objectifs sont très nombreux comme le démontre le nom de notre association Afaq (horizon)", répondra un membre de ce groupe accosté devant le lycée Ali Mellah. "C'est une bonne initiative particulièrement en ce mois sacré. Ce sont des jeunes à encourager parce que leur mission est noble et humaine. En tout cas, dans notre hôpital, nous avons toujours ouvert nos portes aux personnes qui viennent au chevet de nos malades. Et ce n'est pas la première fois que nous recevons des associations comme celle-ci", répondra, de son côté, une source proche de l’EPH. Avant de quitter la ville, les membres de l'association ont rompu le jeûne dans un restaurant Rahma, aux côtés des nécessiteux, des sans-abri, des migrants subsahariens, le tout dans une ambiance bon enfant. C'est dire qu'en ce mois sacré, les associations ont multiplié leurs actions envers toutes ces franges de la société qui ont besoin d'assistance et de soutien, aussi bien financiers que moraux.

A. O.