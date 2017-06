On attend toujours sa mise en service effective

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Les habitants du village Iâllalen, dans la commune d’Aït Yahia Moussa, réclament la mise en service à plein temps du bureau de poste de la localité.

Dernièrement, les représentants du comité de village ont eu une audience avec le directeur d'Algérie poste : «Nous avons soulevé deux problèmes lors de cette entrevue, soit la remise en service de notre bureau postal et l'implantation d'une antenne 4G LTE dans notre village», confiera, M. Boussad Sadani, en sa qualité de président du comité. Concernant ce bureau rénové depuis plus de six ans, il est à rappeler qu'il a été fermé à la fin des années 90 au moment où de nombreuses structures d'Algérie Poste, notamment celles des zones rurales, étaient attaquées par les groupes armés. Depuis, les usagers de ce service devaient se déplacer à l'agence postale du chef-lieu, où a été affecté le préposé au guichet du bureau précité. «Le directeur nous a répondu que sa remise en service est conditionnée par le rapport que devra rédiger la commission de daïra. Néanmoins, il nous a donné l'accord de principe qu'elle pourrait être ouverte les après-midis, en attendant sa mise en service effective dès que cela sera possible. D'ailleurs, depuis, le préposé au guichet distribue le courrier", ajoutera notre interlocuteur. Par rapport au projet de l'antenne 4G LTE, qui aurait été annulé pour manque de rentabilité commerciale, les responsables d'Algérie Télécom ont répondu aux représentants d'Iâllalen qu'une commission se déplacera incessamment dans ce village afin de choisir un site qui recevra ce moyen. «Notre village est important en matière de population et il ne faut pas oublier que, tout autour, il y aura des demandeurs des hameaux et villages environnants. Je ne crois pas qu'il y aura un problème en ce qui concerne le nombre d'abonnés. Je crains que la capacité de réception de cet antenne ne suffira pour répondre à la demande", estimera M. Boussad Sadani qui compte beaucoup sur les engagements de ces responsables au sujet de ces deux revendications. Il est à noter que deux projets de ce genre ont été accordés à cette commune. Il s'agit de l'antenne de Tafoughalt, déjà installée et qui sera mise en service incessamment, ainsi qu'une autre au chef-lieu communal.

Amar Ouramdane