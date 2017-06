Soixante-cinq enfants circoncis à Makouda…

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Le comité local du Croissant rouge algérien de Makouda, en collaboration avec l’hôpital de Tigzirt, a organisé, avant-hier, une opération de circoncision collective au profit de 65 enfants issus de la région de Makouda, localité située à 30 km au Nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou. «Il s’agit de la troisième opération organisée en faveur des enfants issus des familles démunies des régions de Maâtkas et Mekla», a indiqué le président. L’opération a eu lieu au niveau de l’hôpital de Makouda. La veille, un gala artistique a été organisé au profit de ses enfants et leurs familles. Il a été animé par le chanteur Rachid Amalou, créant une ambiance festive. Des tenues traditionnelles ont été offertes pour l’occasion par le comité local du Croissant rouge algérien (CRA) et la soirée s’est déroulée dans une très bonne ambiance. Une action qui a enthousiasmé les citoyens de Makouda en général, et les parents en particulier, qui voient en cette circonstance la pérennisation d’une valeur ancestrale, en l’occurrence la solidarité. «Nous organisons ces opérations de circoncisions depuis déjà quinze ans. Chaque année, nous prenons en charge des dizaines d’enfants sur le plan vestimentaire et alimentaire, puisque nous leur offrons des denrées alimentaires et des vêtements nécessaires en cette circonstance. Je tiens, par cette occasion, à remercier les bienfaiteurs qui, par leur dons, nous ont permis de répondre aux besoins d’un tel événement et apporter un peu de joie aux familles», a indiqué Ali Kheddam, le responsable du Croissant rouge algérien de Makouda. Et d’ajouter : «Je tiens à remercier également le reponsable de l’hôpital de Tigzirt pour sa collaboration, en mobilisant tous les moyens humains et matériels pour le bon déroulement de cette opération de circoncision». Le sentiment de satisfaction se dégageait également chez les parents des circoncis et des participants à cette opération de solidarité.

Nadia Rahab