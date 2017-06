… Quarante à Tadmaït…

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

l’Association Tarwa N’lkhir de la localité de Tadmaït, et à l’occasion du 27e jours du mois de Ramadhan, a organisé, hier, une opération de circoncision collective au profit de 40 enfants de la région issus de familles démunies. Cette opération s’est déroulée dans de bonnes conditions, et une bonne organisation. Avant d’entamer la circoncision, les enfants ont subi des examens médicaux préliminaires, avec pour objectifs d’éviter toute complication postopératoire, a-t-on appris des membres de l’association. La veille en soirée, un gala artistique a été organisé par cette même association. Il a été animé par des chanteurs locaux à la salle des fêtes Gaouaoui de Tadmaït, au profit des parents et familles des enfants circoncis. À signaler que les enfants étaient vêtus de tenues traditionnelles offertes par les organisateurs, une action qui a enthousiasmé les circoncis et leurs parents, qui ont salué cette initiative qualifiée d’encourageante, reflétant la reconnaissance de la société à leur égard. La forte mobilisation de l’ensemble des membres du bureau de ladite association a amplement contribué à la réussite de cette opération. «Je remercie vivement le propriétaire de la salle des fêtes, M. Gaouaoui Hakim, qui a mis à notre disposition sa salle gratuitement, et toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au bon déroulement de cette fête, et je souhaite une longue vie aux enfants», dira Farid Bensafi, secrétaire général de l’association Tarwa N lkhir de Tadmaït. À la fin de la cérémonie, les animateurs ont remis des cadeaux aux enfants circoncis et des attestations d’honneurs aux participants à la réussite de cet événement.

Rachid A.