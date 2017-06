… Et treize autres à Draâ Ben Khedda

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Dans la commune de Draâ Ben Khedda, à une dizaine de km à l’ouest de la ville de Tizi-Ouzou, le groupe El Wafaa des scouts musulmans a organisé une circoncision au profit de 13 enfants de la localité. Après la fête qui a eu lieu jeudi dernier, où pièces théâtrales, clowns et musique étaient au rendez-vous, l’acte chirurgical s’est déroulée ce lundi à l’hôpital de la même commune ‘‘Omar Yacef’’, où un climat de fête et de fraternité régnait, en présence de plusieurs personnalités locales, à l’image du maire. Cette initiative, qui a visé les familles nécessiteuses et les orphelins, a été très bien accueillie par les habitants la localité. «On est très contents d’assister à une louable initiative, les efforts de solidarité sont d’une grande importance, et il faut les renforcer dans notre commune. Il y a plusieurs foyers qui ont besoin d’aides, mais il faut un intermédiaire pour les identifier et organiser de tels événements», affirme un citoyen de la localité. Pour sa part, le P/APC a salué les organisateurs pour leurs multiples actions faites durant ce mois de carême, telles la distribution des couffins de Ramadhan. En ces derniers jours de ce moins sacré, dans toutes les régions de la wilaya, une multitude d’initiatives semblables ont été menées, ciblant les orphelins et les familles démunies.

Djaffar Ouigra.