L’auberge de jeunesse fête les enfants

L’auberge de jeunesse d’Aïn El Hammam se prépare à célébrer concomitamment deux événements importants. En effet, n’ayant pu célébrer, le 1er juin, journée mondiale de l’enfance, pour cause d’examens des enfants, les organisateurs pensent «se rattraper» lors de la fête de Leilat El Qadr. Ainsi, le mercredi 21 juin, à partir de 22h, les familles avec enfants sont conviées à passer la soirée avec leurs chérubins auxquels un programme, à leur convenance, est déjà prêt. Après la lecture du coran, comme il sied à une fête religieuse, l’association «Ibthourene» de larbaa Nath Irathen débutera l’animation de la soirée par la représentation d’un clown qui, sans nul doute, fera le bonheur des petits et des grands, comme on l’a déjà constaté lors d’une précédente manifestation. Pour que personne ne soit en reste, l’inévitable DJ, lors de ce genre de soirées, prendra alors le relais pour prolonger la fête dans la bonne humeur. Il continuera à s’intercaler entre les trois passages de défilés de mode, dédiés aux fillettes des écoles primaires qui se pavaneront d’abord en jeans, puis en robes kabyles et enfin en robes de princesses. Une pause friandises sera ensuite observée avec kelb elouz, couscous et temina pour faire honneur aux invités. Pour des raisons pratiques, la crèche Nour El Hayat est associée à l’événement. Comme lors des manifestations précédentes, les petits bambins présenteront devant leurs parents leurs spectacles de danse kabyle et algéroise, avant de se prêter à la séance de henné, à laquelle des vieilles femmes sont appelées à badigeonner les mains des chérubins. Pour que la fête soit totale, les organisateurs de l’événement ont distribué des cadeaux à tous les enfants. Profitant de notre présence, Soraya, la directrice de l’auberge de jeunesse, a tenu à remercier le DJS de Tizi-Ouzou «sans qui cet établissement n’aurait jamais vu le jour. Si nous n’avons, jusqu’à maintenant, raté la célébration d’aucune manifestation, c’est grâce également à son aide et à sa disponibilité», précisera-t-elle.

A. O. T.