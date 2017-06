Soulagement des abonnés

Par DDK | Il ya 42 minutes | 42 lecture(s)

Les abonnés d’Algérie Télécom des régions enclavées et ne disposant pas de l’ADSL ont exprimé un profond soulagement suite à la restauration de la formule 1 000 DA par mois avec un débit réduit illimité. À rappeler que cette dernière offre a été supprimée, dans un premier temps, à la mi-mai dernier, sans préavis, et remplacée par une offre à 3 500 DA pour le même débit, provoquant l’ire des abonnés qui ont, alors, crié «à l’arnaque». Une campagne sous le slogan «Manchargis» a même été lancée sur les réseaux sociaux, appelant au boycott des services d’Algérie Télécom. Aussi, l’Association pour la protection du consommateur et de son environnement (APOCE) avait initié une pétition destinée au Premier ministre. Tout ceci aurait contraint Algérie Télécom de revenir sur ses décisions et faire marche arrière, en restaurant l’offre initiale, au grand soulagement des internautes.

I. M.