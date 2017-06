Un Ramadhan sans eau dans la haute Tamassit

Par DDK | Il ya 16 minutes | 53 lecture(s)

Les habitants de la partie haute de Tamassit, un des principaux villages de la commune d’Aghribs avec une population dépassant les 5 000 âmes, vivent une situation des plus délicates suite à une coupure d’eau.

Cette interruption de l’alimentation en eau qui, faut-il le souligner, dure depuis une vingtaine de jours, a provoqué l’ire et le mécontentement des résidents de cette partie du village, surtout en cette période de grandes chaleurs coïncidant, de surcroît, avec le mois sacré de Ramadhan, se plaignent les villageois qui diront éprouver, dès lors, toutes les peines du monde pour s’approvisionner en cette denrée rare. Ce qui a d’autant plus suscité la colère de ces derniers, c’est le fait que la partie basse dudit village est régulièrement alimentée par ce liquide vital, et l’on y signale même plusieurs avaries dans le réseau de distribution. À en croire des habitants dudit village, ces fuites n’ont toujours pas été prises en charge par les services concernés, bien que de multiples réclamations à cet effet aient été adressées aux autorités locales ainsi qu’à l’ADE d’Azeffoun, se plaint-on encore. «Cette situation paradoxale, où une partie du village ne peut se désaltérer faute d’alimentation en eau, alors que dans l’autre, on en dispose à sa guise, sachant que cette ressource nécessaire coule même dans la nature, doit interpeller toutes les autorités compétentes, à savoir l’APC et l’ADE, afin de remédier à cet épineux problème dans les plus brefs délais», dira un villageois de la haute Tamassit. Certes, le secteur de l’hydraulique a pu accorder tous les foyers au réseau AEP, mais cela demeure toujours insuffisant, puisque les objectifs tracés ne sont pas encore atteints, comme en témoignent ces interruptions récurrentes. Dans ce sillage, un habitant fera remarquer que ‘’les branchements effectués dans la basse Tamassit par les services de hydraulique ne répondent pas aux normes requises’’ : «Comment raccorder un nombre de foyers depuis un château d’eau qui se situe à 600 m d’altitude ?», s’interroge-t-il. Et d’enchaîner : «L’eau ne coule de nos robinets que rarement. Nous attendons une solution définitive pour ce problème de distribution au niveau de notre région qui souffre de ce calvaire». Pour conclure, les villageois de la partie Sud de Tamassit souhaitent que leurs doléances trouvent un écho favorable auprès des services de ce secteur.

M. I. et A. I.