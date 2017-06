À Tadmaït c’est à sec depuis une semaine

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

Les villageois d'Ichakalen, Tala Benaman, Aït Chelmoun, Abla et ceux de la cité Akbou, dans la commune de Tadmaït, souffrent d'une pénurie d'eau potable qui dure depuis plusieurs jours. Selon les témoignages des habitants de ces localités, le problème des pénuries est récurrent, été comme hiver, et ce depuis 2003, soit depuis la mise en service du réseau alimentant ces localités. À l'origine de cette coupure prolongée, une fuite signalée au niveau de la zone d’activité de Tadmaït, a-t-on appris de sources locales. Ces mêmes habitants affirment n’avoir ‘’jamais cessé d'interpeller les autorités locales afin de mettre un terme à ce problème, mais en vain’’. «Nous exhortons les services concernés à prendre en charge, de manière effective, notre problème, car c’est la même situation qui revient à chaque fois et ce depuis plusieurs années», regrette Ali, l’un des habitants de la région. Il y a lieu de signaler que les résidents du centre-ville endurent, aussi, le même problème. A cet effet, ils interpellent les services de l’ADE, en vue de remédier à cette situation.

Rachid A.