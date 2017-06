Un tournoi de foot en hommage à Belkacem Nezla

Par DDK | Il ya 4 minutes | 3 lecture(s)

Le comité du village agricole socialiste, dans la commune de Timizart, à une trentaine de km au Nord-est de la ville de Tizi-Ouzou, a organisé un tournoi de football à la mémoire de Belkacem Nezla, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Ces rencontres sportives, programées en soirées du Ramadhan entre les jeunes footballeurs du village et des villages limitrophes, divertissent le public nombreux qui vient y assister. Une cérémonie a eu lieu jeudi dernier, en présence de plusieurs personnalités, pour rendre un ultime hommage à l’infatigable bénévole de Croissant rouge algérien qu’était Belkacem. La cérémonie de clôture, organisée par le mêmes initiateurs, a été marquée par la présence de plusieurs invités, dont l’adjoint au P/APW Kamal Ouguemate, qui a remercié les organisateurs pour cette initiative, le chef de daïra de Ouaguenoune, le maire de Timizart, le joueur de la JSK Malik Raïh, des représentants du Croisant Rouge d’autres sections de la wilaya, le président de l’association Kafil el yatim, sans oublier l’ancien gardien de la JS Kabylie, Omar Hamenad, originaire de Tighilt, dans la commune de Timizart, qui a affirmé: «Je suis vraiment heureux de cette initiative et je remercie infiniment les organisateurs, je suis vraiment touché par cet hommage, qui confirme une autre fois que notre région est unique». Après deux rencontres, une entre les petites catégories, et l’autre entre les vétérans de la région, c’est le match entre les deux clubs finalistes qui a eu lieu ; suivi d’une remise de cadeaux et de médailles à ces derniers, ainsi qu’à tous ceux qui ont participé à la réussite de ce tournoi. Les membres de la famille du défunt qui ont aussi été honorés par des cadeaux à la fin de cette cérémonie.

Djaffar Ouigra.