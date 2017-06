Le bureau de poste sans liquidités

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Malgré les instructions données par le ministère de la tutelle, de voir tous les bureaux de postes alimentés en liquidités pour répondre aux besoins de la population, notamment en cette période de fête de l’Aïd El-Fitr, la ville côtière d'Azeffoun, à une soixantaine de kilomètres au nord de la wilaya de Tizi-Ouzou ne suit pas. En effet, les habitants de cette localité dénoncent le manque de liquidités au niveau du bureau de poste. Intervenant récemment sur les ondes de la radio locale, des habitants de cette localité ont affiché leur colère face à cette situation qui n’est pas sans conséquences sur leur vie quotidienne. Particulièrement les retraités qui se retrouvent face au manque d’argent. «Cela fait quelques jours que l’on ne trouve pas d’argent au niveau du bureau de poste de la ville. À chaque fois, on me répond que le problème est lié à un manque d’approvisionnement à partir de la recette principale de la commune du chef-lieu de wilaya et qu’il sera réglé, mais notre calvaire dure toujours», s’insurge un citoyen. Les protestataires dénoncent la "négligence des responsables d’Algérie Poste". Ces derniers sont appelés à régler en urgence ce problème, qui intervient en cette période charnière où les citoyens ont un besoin d’argent pour faire face aux dépenses de l’Aïd. Les vieux retraités de la localité se retrouvent lésés par ce manque de liquidités, comme l’a affirmé un autre citoyen. «Je suis obligé de faire un long trajet et de me rendre dans les localités avoisinantes pour pouvoir retirer mon argent», s’offusque un retraité. Il y a lieu de rappeler que les habitants de cette localité ont vécu la même situation au mois de mai dernier.

Nadia Rahab