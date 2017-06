Fin du tournoi de l’amitié

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

À Taourirt Menguellet, un village de la commune d’Aïn El Hammam, la fête de l’Aïd a été prolongée jusqu’à une heure du matin avant-hier. Il est vrai que la finale devant opposer l’équipe locale à celle de la cité Akkar ne devait qu’attirer la foule des grands jours et se poursuivre le plus longtemps possible. Les nombreux spectateurs, venus de tous les villages environnants et même d’Azazga, ont occupé tous les espaces autour du stade, pour assister à l’événement. Comme pour prolonger le suspens, les organisateurs avaient prévu un match de gala opposant les vétérans du village, répartis en deux équipes, dont le talent est demeuré intact malgré le poids des ans. Tant attendue, la rencontre devant désigner le vainqueur du «Tournoi de l’amitié» a débuté vers vingt-deux heures trente, donnant ainsi le ton aux clameurs des supporters de Taourirt qui ne cessaient d’encourager leur équipe. Finalement, c’était l’équipe d’Akkar, qui égalisa (3/3) aux derniers instants du temps réglementaire, qui a été sacrée champion aux penalties (4/3). Les présents et les participants estiment que la grande victoire revient aux organisateurs et au comité de village «qui ont réussi à encadrer des centaines de personnes durant tout le mois sacré, dans une activité saine». En plus des médailles et de la coupe, les vainqueurs ont bénéficié de bons d’achat de tenues de leur choix. Les meilleurs joueurs du tournoi (gardien, buteur et autres) ont été, eux aussi, récompensés par les organisateurs qui n’ont pas lésiné sur les moyens, pour faire de ce rendez-vous une totale réussite. «Grace à ces jeunes, actifs et volontaires à souhait, la région a vécu un mois de carême animé par des soirées footballistiques très suivies», lance un jeune spectateur. De tels événements, les jeunes en redemandent !

A. O. T.