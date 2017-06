Manque de personnel à l'agence postale

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

Bien que le bureau postal du chef-lieu ait été restauré depuis plus de deux ans, il n'en demeure pas moins que son personnel n'est toujours pas renforcé. En effet, aujourd'hui, ils ne sont que deux agents à recevoir les dizaines d'usagers qui y affluent quotidiennement, secondés par un facteur recruté dans le cadre du pré-emploi. Au versement des pensions de retraite ou des salaires, cette structure est prise d'assaut, mais force est de constater que nombreux sont les usagers qui préfèrent se rendre aux bureaux de poste de Tizi-Gheniff, de Draâ El-Mizan et même des Issers (Boumerdès), afin d'éviter les chaînes interminables de l’agence postale de M’Kira. «Ce n'est pas normal qu'une agence postale ne fonctionne qu'avec deux agents. Pourtant, elle est rentable parce qu'elle sert plusieurs centaines de clients d'Algérie Poste. Ils viennent de tous les villages de la commune», confie un enseignant à la retraite. En plus de ce manque relevé au niveau des guichets, les usagers souhaitent qu'Algérie-poste dote ce service d'un distributeur de billets de banque. «C'est un moyen qui atténuera le calvaire des usagers. Il réduira les files devant les guichets et puis, il donnera l'occasion aux clients de retirer leur dû aussi bien les week-ends que les jours fériés. Malheureusement, les responsables de ce secteur n'ont pas pensé à généraliser ce moyen, afin de rendre plus de service à leurs clients", note un autre intervenant. Il est à noter que dans la plupart des villages, il n'y a pas d'autres facteurs qui distribuent le courrier si bien que les citoyens sont obligés de louer des boîtes postales ailleurs, de peur de voir leur courrier disparaître. «Contrairement aux années 80, ces dernières années, on a constaté que le nombre de facteurs a nettement diminué. Tous les facteurs partis en retraite ne sont pas remplacés", constate un dernier intervenant.

Amar Ouramdane