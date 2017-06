Une Louziaa pour les veuves et les orphelins

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

La section locale de l’association humanitaire Kafil el yatim a été très active notamment durant tout le mois de Ramadhan écoulé. En effet, après avoir distribué plusieurs dizaines de couffins alimentaires aux familles nécessiteuses, organisé une opération de circoncision au profit de pas moins de onze enfants, issus de familles démunies, avec la collaboration de l’EPH Krim Belkacem de Draâ El-Mizan, tout en leur offrant, non seulement, les tenues traditionnelles de circonstance, mais aussi des sommes d’argent, elle a organisé, à la veille de l’Aïd, une Louziaa pour des veuves et orphelins. «Comme tout le monde le sait, un Aïd sans Nefka ou Louziaa (Timechret) n’en est pas un, surtout pour les enfants qui n’attendent que ça. C’est dans l’optique de venir en aide aux veuves et procurer de la joie aux enfants orphelins que nous avons décidé d’organiser cette Louziaa», déclare le président dudit bureau local de M’Kira, en l’occurrence M. Mourad Maalem, tout en ajoutant qu’un taureau, offert par des bienfaiteurs, a été immolé à cet effet, dont la viande a été partagée entre quatre-vingts veuves.

Essaid Mouas