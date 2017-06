Le bitumage de la piste menant au chef-lieu réclamé

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Si un effort a été fait par les responsables locaux, en réalisant une piste de désenclavement rattachant le village El Hammam, dans la commune de M’Kira, au chef-lieu Tighilt Bougueni, sur une distance de plus de trois kilomètres, les habitants de ce village souhaitent que, dans le futur plan de développement, celle-ci soit bitumée. «C'est un pas en avant. Mais, si d'autres opérations ne suivent pas, telle la pose de caniveaux, le drainage des eaux pluviales et bien sûr le bitume, cette route ne servira à rien. Elle risque de se dégrader avec l'arrivée des pluies", constate un membre du comité de village. «Il a été, certes, dur d'ouvrir une telle piste sur ce terrain accidenté, mais il ne faut pas aussi la laisser dans l'état actuel, car, aujourd'hui, elle est impraticable sauf peut-être pour les tracteurs ou d'autres engins», estime un villageois. «Pour le moment, on peut dire que ce n’est qu'une piste agricole. Personne ne pourra oser engager son quatre roues sur cette voie parce qu'elle n'est pas commode", note le même membre. D'ailleurs, les membres du comité de village comptent saisir la direction des travaux publics, afin de la prendre en charge dans le cadre du sectoriel. «Nous savons que notre APC, surtout en raison des restrictions budgétaires, est incapable d’inscrire une telle opération dans les PCD, car elle engloutira toute la subvention sans la mener à terme. C'est pour cela que nous insistons à ce qu'elle soit inscrite dans le cadre du sectoriel", souligne le même interlocuteur. Celui-ci estime, par ailleurs, qu'elle nécessite d'autres travaux. «On aimerait que les talus soient taillés de façon inclinée afin d'éviter des éboulements en hiver", signale au passage ce membre. Il est à noter que cette piste réduira plus de la moitié le trajet qui sépare ces habitants de leur chef-lieu. Aujourd'hui, ils font douze kilomètres. En outre, elle facilitera le transit des habitants de Taka qui devraient passer par Tafoughalt (Aït Yahia Moussa), pour rallier la RN25 vers Draâ El-Mizan ou vers Tizi-Ouzou et plus tard l'échangeur de Tafoughalt vers l'axe autoroutier qui reliera Tizi-Ouzou à l'autoroute Est-Ouest.

A. O.