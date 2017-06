L’une des meilleures lauréates est d’Illoula Oumalou

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Djaouti Lydia vient de décrocher la meilleure place au BEM à l’échelle de la wilaya avec une moyenne de 18,72, une place qu’elle partage avec Lina Nacer. Élève au CEM Hadjeb Mohand Ouidir, la brillante jeune fille de 15 ans, originaire du village Aït Lahcène, dans la commune d’Illoula Oumalou, relevant de la daïra de Bouzeguene, s’est distinguée, avec brio ; parmi 13 313 inscrits et 8878 lauréats. Elle habite avec ses parents et ses deux sœurs à l’Institut coranique de Sidi Abderrahmane où travaille sa mère comme ingénieure en informatique, matière qu’elle y enseigne aussi. Lydia est, pour ses profs, une fille exemplaire pleine de persévérance. Elle s’est différenciée de ses camarades de classe de part son sérieux, abnégation et sa grande aptitude et facilité d’assimilation. L’heureuse lauréate n’a pas pu cacher sa joie après formidable performance, tout en répétant qu’elle ne s’attendait à de tels résultats qu’elle a, pourtant, l’habitude de décrocher durant son cursus scolaire dans les paliers primaire et moyen. «Je remercie tous ceux qui m’ont soutenue, à commercer par mes enseignants du primaire pour qui je voue le plus grand respect et témoigne ma gratitude, ainsi que ceux du CEM Hadjeb Mohand Ouidir. Je n’omettrai pas de dire un grand merci à mes parents et toute ma famille pour son suivi et soutien. Je souhaite réaliser un aussi beau résultat au BAC, pour concrétiser mon rêve de devenir médecin afin d’être au service des malades, notamment les patients pauvres et âgés. Je pense que quand on se fixe un objectif et qu’on travaille durement pour le mettre en œuvre, le résultat ne peut être qu’au-delà des espérances. Je tiens à féliciter tous les autres lauréats des examens des cycles primaire et moyen, notamment ma sœur qui a réussi sa 5e avec 09,40 /10», dira l’heureuse Lydia. Les parents de cette dernière ont, de leur côté, exprimé leur ‘’immense bonheur et fierté de voir leur fille réussir l’une des étapes cruciale dans le cursus scolaire d’un apprenant’’ : «C’est notre raison de vivre, mon but est de voir mes trois filles réussir leurs études. Nous faisons tout pour leur apprendre la bonne conduite, l’éducation et le respect. Nous n’avons cessé de répéter que les études sont la clef de tout succès. Je n’ai, même, pas tolère à mes filles l’accès aux réseaux sociaux et Internet qui, à mon sens, détournent les élèves de leur réel objectif», témoigne la maman, alors que son père s’est contenté de féliciter tous les potaches et collégiens qui ont réussi leur pari. À rappeler que l’année passée, c’était encore une candidate de la daïra de Bouzeguène qui avait décroché la première place au niveau de la wilaya. Il s’agissait de la dénommée Melissa Moussaoui.

Fatima Ameziane.