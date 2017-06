Le CEM Krim Rabah redore son blason

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Ces dernières années, le CEM Krim Rabah, tombé en désuétude durant des années, rebondit aux premières places à l'examen du BEM. En effet, avec un taux de réussite dépassant les 80%, ce collège occupe la première place au niveau de la daïra de Draâ El-Mizan, qui compte quinze établissements du cycle moyen (Draâ El-Mizan 7 CEM, Aït Yahia Moussa 4 CEM, Frikat 2 CEM et Aïn Zaouia 2 CEM). D'ailleurs, c'est une surprise générale lorsqu'on apprend aussi qu'un autre collège, situé au village Henia, avant-dernier il y a quelques années, a rebondi, lui aussi, à la deuxième place. En revanche, le CEM Nouveau qui, souvent se classait en première place, a perdu quelques points. En dépit de tout cela, il faut dire, néanmoins, que le taux moyen de la daïra est relativement supérieur au taux national et s'approche de celui enregistré par la wilaya qui est de l’ordre de 73, 45%. Concernant le CEM Krim Rabah, en dépit de sa structure vétuste, c'est surtout le renouvellement aussi bien de l'équipe administrative que pédagogique qui a été un atout important contribuant à cette réussite. Il est à noter que ce collège est, non seulement, le fleuron de l'éducation dans la région depuis les années 60, mais aussi au niveau de toute la wilaya. «C'était le seul collège qui avait un internat. Les élèves venaient non seulement de tout le versant Sud, mais aussi des autres daïras. Il y avait des élèves même de Tizi-Rached. Nous étions les premiers à être hébergés dans cet internat en 1964. Puis après, il y avait ceux de Maâtkas, de Makouda et d'ailleurs", se rappelle encore un ex-cadre de l'éducation. «Si les résultats obtenus par les élèves honorent, encore une fois, le nom du chahid Krim Rabah, il est attendu que les pouvoirs publics, soit la direction de l'éducation, réfléchissent au moyen de construire un autre établissement sur ce site important, tout en gardant l'ancienne structure», ajoute le même retraité. Les responsables de cette école affirment, par ailleurs, que les élèves travaillent dans des conditions difficiles parce que ce sont les anciens dortoirs qui ont été transformés en salles de cours.

A. O.