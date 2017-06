Un village en fête

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Le village de Tala Athmane, situé à une quinzaine de kilomètres du chef-lieu de Tizi-Ouzou, a vécu l’Aïd dans une ambiance de fête, de commémoration, de partage et d’entraide.

En effet, ce beau village de 8 000 âmes a renoué, depuis l’année dernière, avec le rite social Lewziâa ou Timechret, selon les régions, où pas moins de sept bœufs ont été sacrifiés, pour cette occasion à la veille de l’Aïd. Pour les besoins pratiques et de proximité, l’immolation des bêtes a été faite dans deux endroits distincts, à savoir Taddart Ufella et Taddart Bwedda. Comme à l’accoutumé, le rendez-vous a été donné aux lieux habituels dans la nuit. La première place est située à Tazmalt Bwedda, un endroit superbement aménagé où une grande jarre grandeur nature a été réalisée et sculptée l’année dernière par un artiste talentueux. La deuxième place, quant à elle, est une esplanade d’une superficie appréciable située à Tazmalt Ufella. Accompagnés de leurs parents et vêtus de nouveaux habits exhibés fièrement en cette occasion, les enfants étaient aux anges. Le fait de se retrouver en détente et ‘’libre de tout engagement’’ et des contraintes de l’école, est, déjà, un divertissement en soi-même pour ces bambins. Et que dire alors de ces chérubins en train de s’adonner à divers jeux avec leurs jouets de l’Aïd. Pendant ce temps, et contrairement à leur progéniture, mais dans une ambiance de fête et bon enfant, les grands se sont mobilisés pour répartir en quotes-parts toute la viande avant le lever du soleil et l’arrivée de la chaleur qui caractérise ces derniers jours. Le défit est évidemment gagné, puisque, à peine 10h, le dernier citoyen sur la liste prendra sa part de Lewziâa. En quittant les lieux, les citoyens se sont donné rendez-vous pour le gala de solidarité du soir, à la grande place du village. Organisé par un collectif de jeunes de la localité, ce gala, au profit de 13 malades (à mobilité réduite, trisomiques et autres) a tenu toutes ses promesses. Une pléiade de chanteurs, entre amateurs et professionnels à l’instar de Youcef Guerbas et Moh Oubelaid, a égayé les nombreux habitants de ce beau village qui ont assisté à ce gala en cette soirée fête. Les citoyens venus en groupe et en famille se convergeaient dès le coucher du soleil vers cette superbe place située en plein cœur du village. En l’espace de quelque temps seulement, le lieu était submergé de monde. Difficile pour un gars un peu timide de frayer un petit bout de chemin, parmi toute cette foule, pour atteindre l’autre bout de cette placette. N’était-ce la bonne organisation du collectif de jeunes, la scène aurait été certainement débordée par ces présents qui voulaient, à tout prix, être au devant de la scène, pour immortaliser ces moments de joie avec les chanteurs conviés au gala. «Ce rendez-vous est organisé pour plusieurs objectifs. D’abord, c’est un gala de solidarité et de clôture pour le tournoi de football que nous avons organisé au profil de nos malades, Aussi, on commémore, à travers cette manifestation, le 19e anniversaire de l’assassinat de Matoub Lounès, en sus de fêter l’Aïd», déclarera Karim Chelli, un membre du collectif de jeunes. À signaler que des prix et des attestations ont été remis aux malades tout au long de cet événement grandiose.

Hocine Moula