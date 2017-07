Le comité de village gronde

Par DDK | Il ya 14 minutes | 5 lecture(s)

«Parmi tous les points soulevés depuis des années, seules deux ou trois revendications ont été satisfaites. Sinon, rien que des promesses».C’est ce qu’a déclaré M. Boussad Sadani, en sa qualité de président du comité de village.

Et d'énumérer les problèmes en suspens à Iaâllalen: «L'achèvement et l'aménagement de l'aire de jeux, le problème d'alimentation en eau potable, le viaduc prévu au lieu-dit Agouni, l'éclairage public, le chemin inter-communal Iaâllen - Draâ El-Mizan, par Draâ Sachem, l'ouverture effective du bureau postal". Pour notre interlocuteur, toutes ces préoccupations, qui ne datent pas d'aujourd'hui, ont fait l'objet de tant de réunions aussi bien avec le chef de daïra qu'avec le maire et les subdivisions concernées. «Nous avons trop patienté, combien de temps allons-nous patienter encore? Nos concitoyens ne sont pas convaincus par les comptes-rendus que nous leur rendons après chaque rencontre avec les autorités. Ils ne veulent que du concret et non des promesses. Pourtant, nos différents partenaires ont émis des réponses au sujet de toute notre plateforme. Souvent, ce ne sont que des constats et des réponses vagues", poursuit ce président de comité. Pour lui, seule l'assemblée qui se tiendra dans les prochains jours sera en mesure d'arrêter les actions, à même d'arracher ces revendications. «Nous attendons que les commissions, qui devraient se déplacer sur les lieux pour faire avancer les choses, arrivent dans les plus brefs délais parce que ces revendications sont très importantes, pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens", insiste M. Boussad Sadani, reçu peu avant le mois de Ramadhan à la wilaya. Concernant le problème de l'un des forages d'eau à l'arrêt, il fera savoir qu'il a été remis en service. Mais concernant l'étude de la nouvelle conduite, à partir du réservoir d'eau de Tighilt Nador au village, celle-ci n'est pas encore lancée. En tout cas, les membres du comité souhaitent que la situation se débloque, d'autant plus qu’ils affirment que les responsables concernés se sont montrés ‘’compréhensifs et sensibles par rapport aux problèmes que vivent ces villageois’’.

Amar Ouramdane