Campagne de nettoyage au cimetière d’Ibdache

DDK

Les citoyens du village Ibdache, dans la commune de Timizart, ont mené, avant-hier, une vaste campagne de nettoyage et de désherbage au cimetière de leur village. Très tôt le matin, des dizaines de villageois bénévoles se sont donné rendez-vous audit cimetière, dit Amekhlouf. Munis d’outils rudimentaires (pelles, pioches et autres moyens nécessaires dans ce genre d’opération), ils ont procédé au désherbage et au nettoyage des tombes et des pourtours, notamment les accès qui ont été envahis par les broussailles encombrantes rendant difficiles le passage aux familles, voulant se recueillir à la mémoire de leurs défunts proches. «On a entamé une large campagne de désherbage afin de rendre le cimetière propre et présentable. Tout le monde est appelé à y participer», a déclaré un jeune volontaire. «Notre devoir est de préserver cet espace sacré de la dégradation et de la destruction. Chacun de nous est concerné par cette action, pour le respect et la mémoire de nos morts», a-t-il enchaîné. Cette action est saluée par tous. La joie et la satisfaction étaient visibles sur les visages des habitants lors de cette action de volontariat qui témoigne d’un fort respect à l'égard des personnes qui ont quitté ce monde.

Djaffar Ouigra