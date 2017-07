Grande opération de nettoyage

Par DDK | Il ya 35 minutes | 46 lecture(s)

Comme chaque année, à l'appel du collectif des habitants, les jeunes se mobilisent pour nettoyer leurs cités et quartiers. Cette fois-ci, c’est la cité 64 logements qui est visée par une action de nettoyage de la part d’une masse, juvénile déterminée à donner à ce quartier un plus agréable décor. «Nous avons répondu à l'affiche. Le nettoyage ne peut se faire en une journée. Vers seize heures, on forme de petits groupes et on lance l'opération. Celle-ci peut prendre plusieurs jours. Mais, dès la mi-juillet, notre quartier sera entièrement débarrassé de ses herbes sauvages", répond un jeune volontaire qui s'attelait au désherbage à l'aide d'un râteau. Un peu plus loin, c'est un autre petit groupe qui élaguait certains arbustes. Munis de bêches, de sécateurs, de pelles et autres outils, les volontaires ont déjà nettoyé une bonne partie de cette cité. «C'est surtout l'ambiance qui est intéressante. On ne sent pas la fatigue. On travaille en plaisantant», lance un étudiant du groupe chargé de ramasser les bouteilles et les sacs en plastique. «L'an dernier, une équipe été chargée de nettoyer notre cité. Mais, au bout du terme, nous avons constaté que notre volontariat a mieux réussi. Nous avons une longue expérience dans ce domaine», signale un autre intervenant. Il est à noter que, dans ce quartier, des arbustes ont été plantés au cours d’actions similaires. Aujourd'hui, ceux-ci ont grandi. "Si ces arbres que vous voyez n'ont pas été abîmés, c’est parce que nous les avons protégés durant des années. Montrez-moi un quartier où il y a tant d'arbres !", s’exclame un membre de l'association du quartier. Par ailleurs, il faut aussi rappeler que grâce au volontariat, les jeunes de la dite cité ont construit une fontaine. Aujourd’hui, celle-ci est utilisée même par des passants qui se rafraîchissent en ces périodes des grandes chaleurs. «Nous veillons toujours à la propreté des lieux. Nous espérons que les personnes de passage ne gaspilleront pas cette eau et qu'ils ne saliront pas lieux", souhaite un autre membre du groupe de volontaires. Cela étant, il est attendu que les autres cités et quartiers de la ville prennent comme exemple la cité des 64 logements.

Amar Ouramdane