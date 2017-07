Par DDK | Il ya 34 minutes | 52 lecture(s)

Pour le 55e anniversaire du recouvrement de l’Indépendance et de la souveraineté nationale, le 5 juillet 1962, d’intenses préparatifs liés à cette Fête nationale sont en cours au niveau des deux communes de la circonscription de Maâtkas. De prime abord, ce sont les Carrés des martyrs des chefs-lieux communaux qui bénéficient d’importantes campagnes de nettoyage et pour certains de carrément de relookage. Les services de voirie sont déjà à l’œuvre pour le désherbage des lieux en plus de cette campagne d’embellissement qui touchera toutes les artères urbaines. Les étendards, drapeaux et autres emblèmes, aux couleurs nationales, orneront également les villes de Souk el Khemis (chef-lieu de commune et de daïra de Maâtkas) et Souk el ténine. Pour l’heure, au niveau de la commune de Maâtkas, les autorités, locales en collaboration avec la famille révolutionnaire composée de l’Organisation nationale des moudjahidine et les Associations des enfants de chouhada (FFC et ONEC), s’attèlent à peaufiner le programme des festivités qui consiste en un dépôt de gerbes de fleurs, suivi du lever des couleurs au niveau de la stèle des chouhada, sise dans l’enceinte de l’esplanade de la mairie. Puis la procession humaine, qui assistera comme à l’accoutumée aux cérémoniales, battra le pavé vers le Carré des Martyrs ; pour un autre lever des couleurs et la récitation de la Fatiha en hommage aux 556 chahids de la commune, tombés en champ d’honneur durant la Guerre de libération nationale. A la fin, une sympathique collation est prévue en direction de l’ensemble des convives

C. A.