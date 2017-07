Nettoyage et sensibilisation à la plage Caroubier

Par DDK | Il ya 35 minutes | 53 lecture(s)

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation ‘’Plage propre’’, lancée par la radio nationale, plusieurs associations, activant dans le domaine de l’environnement, dont Touiza, Tizi Vert, Tafrara d’Azazga, Blanche Algérie, et d’autres bénévoles, venus des quatre coins de la wilaya, ont organisé une action de nettoyage et de sensibilisation à l’environnement au niveau de la plage caroubier d’Azeffoun. Ainsi, des bouteilles, des sacs en plastique et des branches d’arbres rejetés par la mer et toutes sortes de détritus ont été ramassés au cours de cette louable initiative par des bénévoles, fortement applaudis par les estivants venus de toutes parts, contents de constater que les éboueurs de la mer sont de retour après l’opération de nettoyage lancée le mois de mars dernier par la direction de l’environnement de Tizi-Ouzou. L’un des participants à cette action d’envergure a indiqué que durant la dernière action menée, en sus du nettoyage de l’ilot de Tigzirt, il a été repêché «plusieurs tonnes de déchets au fond de la mer à Tigzirt et à Azeffoun,». «Une opération qui peut rendre espoir. En tout cas, pour notre part, nous ferons tous pour inculquer aux gens la nécessité de la protection de l’environnement, en commençant par des actions réelles dans nos plages, et une sensibilisation des citoyens à leur milieu et aux dangers des décharges sauvages qui infestent nos forêts», a ajouté ledit membre. Le maire d’Azeffoun a abondé dans le même sens: «La estivale ne s’arrête pas à la baignade dans nos plage (…) L’objectif de cette campagne et des opérations menées, ici et là, par ces défenseurs de la nature consiste à rendre les lieux plus propres et accueillants et inculquer, par là même, une culture environnementale à appliquer quotidiennement». Il est à noter que les autorités locales ont mis à la disposition des éboueurs de la mer tous les moyens matériels pour la réussite de cette opération.

