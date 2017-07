Les villageois tirent la sonnette d’alarme

Par DDK | Il ya 34 minutes | 58 lecture(s)

Les villageois d’Aït Chelmoune, à 5 km à l’Ouest du chef-lieu communal de Tadmaït, se plaignent d’un danger qui les guette continuellement.

Il s’agit de poteaux électriques inclinés, depuis plusieurs années déjà, qui risquent de s’effondrer d’une seconde à l’autre. En effet, plus de dix poteaux électriques se trouvent en mauvais état, menaçant de céder à tout moment. «Cette situation persiste depuis des années, les services concernés et les autorités locales ont été informés à plusieurs reprises, mais sans résultat, car la situation reste inchangée et menace toujours la vie et des habitants et des passants». Et d’ajouter : «Plusieurs moutons et une vache ont été électrocutés l’année dernière, suite à une masse électrique engendrée par des câbles électriques détendus, qui sont en contact direct avec leur support métallique au lieudit Aouana». Selon d’autres villageois rencontrés sur les lieux, c’est tout le village qui vit dans un état d’angoisse, et ce de façon permanente en raison des risques que font planer ces poteaux. «Les citoyens vivent la peur au ventre, car plusieurs poteaux électriques sont inclinés et risquent de provoquer un drame à la moindre tempête de vent», regrette Ami Rezki, l’un des habitants de la région. Au moindre souffle de vent, les poteaux s’inclinent dangereusement sous l’effet des câbles déjà trop bas. S’ils cèdent un jour de grande tempête, ils causeront certainement beaucoup de dégâts matériels, voire humains, craignent les habitants À cet effet, ils exhortent les pouvoirs publics à intervenir, en urgence, auprès des services concernés, pour mettre un terme à cette situation qui n’a, selon eux, que trop duré, sachant qu’un drame peut survenir à tout moment.

Rachid A.