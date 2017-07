Revoilà les files d’attente aux guichets

Par DDK | Il ya 57 minutes | 98 lecture(s)

Depuis quelques jours, il a été constaté que les longues et interminables files d'attente ont repris devant les guichets de pratiquement toutes les agences postales de la wilaya.

Cela est dû, selon les usagers de ces services, à l'expiration des anciennes cartes monétaires CCP, permettant de retirer de l'argent des distributeurs de billets de banque. «J'étais surpris de lire sur l'écran: vous devez vous présenter au guichet pour demander votre carte Eddahabia», confie un sexagénaire accosté devant le DAB de la poste du centre-ville de Tizi-Ouzou. Il s'est avéré que les usagers devraient demander ce document par internet. Ils sont surpris d'être orientés vers les cybercafés, pour s'acquitter de cette procédure. D'ailleurs, nombreux étaient ceux qui ont pris d'assaut ces endroits, sans pour autant arriver à formuler cette demande parce que la procédure est jugée «fastidieuse notamment pour les vieilles personnes». Une fois l'usager ouvre le site d'Algérie-poste, il lui sera demandé de saisir son RIP (relevé d'identité postal), et d'autres informations le concernant. Jusque-là, cela ne semble pas poser de problème, mais au moment où le demandeur arrive à une autre étape, à savoir remplir le numéro de téléphone et l'adresse e-mail, cela devient pratiquement impossible. «Si vous ne remplissez pas ces deux cases, il est impossible de valider vos données", explique un agent d'un cybercafé à ce sexagénaire. Or, il est à dire que des milliers de demandeurs, notamment les personnes âgées, ne disposent pas de comptes internet. Là aussi, le demandeur est obligé d’ouvrir ce compte: une autre étape qui prendra encore du temps, en sus d’une connexion relativement lente. «Il n'est pas dit que tout algérien doit avoir un compte internet», lance un sexagénaire. Et d’enchaîner : «Donc, cette carte dite " Edahabia", si elle offre de nombreuses possibilités à son détenteur, dont le retrait d'argent comme l'ancienne, mais également le e-paiement des factures ou les achats par internet, il est attendu des responsables d'Algérie-poste d’alléger cette procédure».

Amar Ouramdane