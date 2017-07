Réunion directeurs d’écoles - APC

Par DDK | Il ya 56 minutes | 75 lecture(s)

Une réunion regroupant huit directeurs d’écoles primaires, dotées de cantines scolaires, et le vice-président de l’APC chargé du social, Mohamed Méziane, a eu lieu avant-hier. La réunion a pour objet le dépôt des factures des cantines scolaires au niveau de la commune de Tadmaït, au nombre de huit. «Afin d’éviter un double travail, il a été proposé aux directeurs de présenter les factures des deux trimestres et non seulement celles du 1er trimestre de l’année scolaire qui vient de s’achever. Des factures évaluées à quelque sept 7 millions de dinars», informe-t-on. Quant à celles du 3ème trimestre, moins chargées que les deux précédentes, «elles seront réglées à la rentrée prochaine», affirme-t-on.

Le stade matico de la ville vandalisé

Le stade matico de la cité des 48 logements, réalisé à coups de millions, est actuellement lamentable à voir. Des vandales, sans scrupules, se sont adonnés à divers actes de sabotage des lieux. «Comment qualifier ces gestes qui ne laissent pas indifférent le simple citoyen jaloux de sa commune et de son quartier», s’indigne un sportif de ladite cité. A noter que les résidents ne se sont pas organisés et n’ont pas encore pensé à mettre sur pied un comité qui puisse défendre les intérêts de la cité, en particulier, et du quartier en général. Pelouse déchirée, murs délabrés, grillage de clôture méconnaissable, bois penchés, filets disparus… sont autant d’actes de vandalisme constatés sur les lieux.

le CET, un projet oublié !

Prévu depuis plusieurs années, le CET de Tadmaït ne semble toujours pas prêt de voir le jour. A signaler que c’est une décharge improvisée qui reçoit les ordures ménagères de la commune. Ce qui est davantage désolant et répugnant à la fois de l’avis des habitants, ce sont ces particuliers qui déversent, dans cette décharge, des quantités de déchets de leurs poulaillers : boyaux et autres déchets des abattoirs. Le tout laisse dégager des odeurs nauséabondes et fétides sur plusieurs dizaines de mètres.

M. A. T.