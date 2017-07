Le cadeau de la direction de la culture

Par DDK | Il ya 10 minutes | 1 lecture(s)

Lundi dernier, accompagnée de M. Abdelmadjid Tabet, chef de la daïra de Draâ El-Mizan et des membres du mouvement associatif, Nabila Goumeziane, directrice de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, a effectué une visite de courtoisie à l’EPH «Krim Belkacem». Accueillie devant ledit établissement hospitalier par son directeur, en l’occurrence M. Ali Berbour entouré de certains de ses cadres, Mme Nabila Gouméziane devait prendre un moment de repos dans le salon de la direction, avant de se diriger vers le service de la pédiatrie, situé sur le même étage. Là, elle s’est rendue au chevet de tous les enfants hospitalisés, tout en prenant le temps de discuter et de réconforter les mamans qui gardent leur progéniture, et en félicitant le personnel médical et paramédical ‘’qui veille au bon fonctionnement dudit service’’. Au demeurant, cette visite était empreinte d’une grande ambiance de kermesse, d’autant que Mme Nabila Gouméziane était accompagnée également par deux clowns qui soulevaient l’admiration ou l’inquiétude chez les petits malades, à la vue de ces deux figures hilarantes, toutes en couleurs, mais dont l’appréhension disparaissait à la vue des belles boîtes de jouets qui leur ont été remises. Par ailleurs, la directrice de la culture a également offert à ce service de pédiatrie un lot de couches pour bébés. «Je suis très satisfaite de cette visite et je tiens à remercier M. le chef de la daïra de Draâ El-Mizan au même titre que M. Le directeur de cet établissement hospitalier qui porte le nom de l’un des grands héros de notre révolution, à savoir Krim Belkacem, le signataire des accords d’Évian, à qui, en cette occasion coïncidant avec la célébration du cinquante-cinquième anniversaire du recouvrement de l’indépendance nationale, nous ne pouvons que rendre un grand hommage, ainsi qu’à tous les hommes et à toutes les femmes qui se sont sacrifiés, pour permettre aux générations futures de vivre dans la liberté et la dignité», déclare Mme Nabila Gouméziane, en ajoutant qu’à la demande du mouvement associatif de la commune de Frikat, un gala de solidarité sera prochainement organisé, pour venir en aide à un enfant malade de ladite localité. Pour sa part, M. Ali Berbour a tenu à exprimer ses remerciements pour la première responsable de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, pour sa visite.

Essaid Mouas