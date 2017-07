Des retraitées honorées à l’école de Tillilit

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

Profitant de la fin de l’année scolaire, l’association des parents d’élèves de l’école de Tillilit a organisé une fête en l’honneur d’anciennes enseignantes ainsi que des élèves lauréats. L’émotion était à son comble pour leurs collègues et beaucoup de leurs anciens élèves, aujourd’hui parents, qui avaient écrasé une larme en souvenir des années passées dans cette école, léguée par la colonisation, et qui a formé tant de cadres. A noter que l’école de Tillilit, une des plus anciennes de la commune, a toujours été ce coin de convivialité où les villageois se rencontrent en famille, à chaque occasion. «Aujourd’hui, les résultats obtenus parlent d’eux-mêmes», dit Karim, un membre actif de l’association. Il parle également du travail en étroite collaboration avec la directrice et le personnel de l’établissement, pour arriver à un pourcentage de réussite de cent pour cent. Les dix-huit élèves de la 5e, que compte de cette école, ont été, en effet, tous admis au palier supérieur, avec des moyennes qui dépassent 6 sur dix. Quatre d’entre eux ont, même, dépassé 9/10, dont le meilleur a cartonné avec un 9,80, un record. Les trois premiers des autres niveaux ont été également récompensés avec des cadeaux offerts par l’association. Aux côtés des parents et de leurs enfants, il a été noté la présence de nombreux villageois ‘’venus assister à la fête’’, disent-ils. Une fête qui s’est déroulée dans la salle polyvalente de l’établissement, archi-comble. Les membres de l’association insistent pour dire que «malgré les maigres moyens financiers dont nous disposons, nous ne pouvons déroger à la règle qui veut qu’on félicite publiquement nos enfants chaque fin d’année scolaire.» Notons également que l’école de Tililit, non dotée de chauffage central, n’est toujours pas encore branchée au gaz de ville.

A. O. T.