La grogne des contractuels…

Les contractuels du filet social ont décidé de mettre fin à leur action de protestation à travers laquelle ils réclamaient la réintégration à leurs postes de travail.

En effet, le siège de l’assemblée populaire de Bouzeguène qu’ils ont programmé de fermer, avant-hier mardi, a ouvert ses portes aux citoyens. Leur renonciation à leurs actions de rue intervient suite à la réunion qui a eu lieu, lundi dernier dans l’après-midi, deuxième jour de fermeture, devant le siège de l’APC, entre les protestataires, le commissaire et le chef de daïra qui, selon ces derniers, a promis une rencontre entre les contractuels et le maire de Bouzeguène : «Le chef de daïra nous a donné sa parole de nous réunir avec le maire pour d’éventuelles solutions. On avait, alors, cessé notre mouvement. Aujourd’hui (ndlr, mardi dernier), le président de l’assemblée populaire de Bouzeguène ne s’est pas manifesté. Il doit certainement se pencher sur des choses beaucoup plus importantes que nous, les pauvres malheureux, qui ne trouvons même pas de quoi nourrir nos petits. S’ils continuent de nous ignorer, on va reprendre la protesta à partir de dimanche, bien que nous sachions cela ne règlera rien (…) », menace une protestataire. Travaillant dans le cadre du filet social, des quadragénaires, également remerciés, ont fait part de leur désespoir face cette situation : «Pourquoi devons-nous payer le gaspillage et l’insouciance des dirigeants ? Cet État n’a-t-il pas pensé qu’une simple réduction des salaires des ministres et députés peut régler notre cas ? Ici à Bouzeguène, on n’a, malheureusement, pas d’usines où travailler. Les postes budgétaires profitent aux personnes ayant des connaissances. On ne sait plus à quel saint nous vouer», tempête ce père de deux enfants. À signaler, par ailleurs, que les contractuels de la commune d’Idjeur ont procédé, mardi dernier, au blocage du siège de leur mairie pendant quelques heures seulement. Ils ont été, par la suite, informés de la réouverture du siège APC de Bouzeguène «On a décidé d’une action commune entre les contractuels de toute la daïra», informe une déléguée de cette catégories de travailleurs à d’Idjeur.

Fatima Ameziane