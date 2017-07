Marche silencieuse à Tadmaït

Par DDK | Il ya 22 minutes | 1 lecture(s)

À l'occasion du 55e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, une série d’activités a été organisée durant la matinée du 5 juillet dans la ville de Tadmaït. Tout a commencé avec une marche silencieuse, à laquelle ont pris part les représentants des autorités locales, des moudjahidine, des fils de Chouhada ainsi que des dizaines de citoyens de la région, qui s’est ébranlée du siège de l’APC jusqu’au carré des martyrs, situé à quelques encablures du chef-lieu communal. Après avoir déposé une gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative, érigée en hommage aux martyrs de la révolution, les participants ont récité la Fatiha du Saint Coran à la gloire des chouhada. Aussi, deux autres gerbes de fleurs ont été déposées à l'occasion, une au pied de la stèle érigée l’année dernière au village Aït Hamou en hommage aux 256 martyrs de la région et l’autre à la stèle de Bouayadif. Par ailleurs, une exhibition de Van Lang Vo Dao, une discipline d’art martial, a été animée par des jeunes athlètes devant le siège de l’APC. À noter que le Van Lang Vo Dao est une synthèse de deux grandes écoles internationales d’arts martiaux, à savoir la chinoise et le vietnamienne. Une foule nombreuse a assisté à cette manifestation sportive, durant laquelle les animateurs ont impressionné énormément avec leurs mouvements. Pour rappel, dans la commune de Tadmaït, plus de 1 000 martyrs sont tombés au champ d'honneur durant la révolution.

Rachid A.