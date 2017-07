Recueillement et activités sportives à Draâ El-Mizan

Par DDK | Il ya 22 minutes | 1 lecture(s)

Ce cinquante-cinquième anniversaire de la Fête de l’indépendance et de la jeunesse a été célébré de manière exceptionnelle au niveau du chef-lieu de daïra. Il a été fêté au niveau de la bibliothèque communale avec la participation des quatre communes. Vers neuf heures, il y eut un rassemblement devant la mairie, puis la foule s’est ébranlée au monument des martyrs du centre-ville où fut déposée une gerbe de fleurs, en présence des autorités civiles et militaires. Puis, rendez-vous a été donné à la bibliothèque communale. Là aussi, il y a eu beaucoup de monde en plus des maires des quatre municipalités (Draâ El-Mizan, Aït Yahia Moussa, Frikat et Aïn Zaouia). Tous les secteurs y ont été invités, sans oublier les quelques moudjahidine en vie, ainsi que les enfants de chahids et bien sûr les responsables des bureaux locaux de l’ONM. C’est M. Abdelmadjid Tabet, en sa qualité de chef de daïra, qui prendra la parole en premier : «Nous célébrons aujourd’hui le 55e anniversaire de notre indépendance chèrement payée par nos valeureux martyrs et moudjahidines. C’est l’occasion, aussi, de rassembler tous les citoyens des communes de notre daïra au sein de ce haut lieu, pour rendre hommage aux moudjahidine en vie et féliciter, aussi, les élèves qui ont brillamment réussi leurs examens du BEM et de 5°, ainsi que les sportifs qui honorent notre région. À l’occasion de cette date, ô combien symbolique, je vous invite tous à travailler, main dans la main, pour faire développer notre daïra. J’exhorte aussi nos jeunes, parce c’est aussi leur fête, à redoubler d’efforts dans tous les domaines parce que la région a besoin d’eux. C’est un honneur pour moi d’être présent aujourd’hui parmi vous dans cette région historique qui a donné des milliers de martyrs, à leur tête les colonels Krim Belkacem, Amar Ouamrane, Ali Mellah, Mohamed Zamoum et Slimane Dehilès et bien d’autres dont je ne peux citer les noms à partir de cette tribune, tant ils sont nombreux. Vive l’Algérie. Gloire à nos martyrs !», prononcera-t-il devant une salle pleine à craquer. De son côté, M. Mohamed Gherbi, en tant que maire de la municipalité hôte de cette manifestation, tiendra à remercier tous les présents, en souhaitant que cet événement devienne une tradition à l’avenir, ajoutant que c’est un exemple à suivre. Il y eut d'autres prises de parole. On citera celle du président du bureau des enfants de chahids et de bien d'autres. La première activité commencera par la remise de cadeaux, de médailles et de diplômes d’honneur aux moudjahidine. Concernant la commune de Draâ El-Mizan, c’est les Rahmi Ali, Melka Mourad, Arhab Ahmed et Messaoudi Ahmed qui ont eu droit à ces récompenses. Pour Aït Yahia Moussa, ont été honorés Arezki Krim (frère de Belkacem Krim), Naïli Mohamed, Amar Hamitouche et M’Hand Arab. Pour Frikat, ce sont les moudjahidine Amar Yacoubi, Kaci Slamani, Mohamed Goucem, Ali Goucem et Ahmed Berhoune qui ont été appelés à monter sur le podium, alors qu’Aïn Zaouia a honoré Ali Bachiri, Mohamed Zemouche, Tadj Guerrouah, Mohand Ramdane Mohammedi, Amar Mehani et Slimane Améziane. Ensuite, les organisateurs ont récompensé les meilleurs lauréats des examens de 5° et du BEM : Draâ El-Mizan (2 élèves) , Aït Yahia Moussa ( 2 élèves), Aïn Zaouia ( 3 élèves) et Frikat ( 2 élèves). La commune de Draâ El-Mizan a, également, décerné deux prix importants : l’un pour la première école de la municipalité, à savoir l’école Tellache et Tellache frères, ainsi que le CEM Krim Rabah, classé premier au niveau de toute la daïra laquelle compte quinze CEM. Par ailleurs, huit sportifs issus des quatre communes, qui se sont distingués dans diverses compétitions, notamment nationales, ont été honorés, à leur tour, au cours de cette journée. Dans l'après-midi, l'assistance aura droit à des belles exhibitions sportives dans la cour de la bibliothèque communale en dépit d'une chaleur accablante. Au terme de cette remise de prix et cadeaux, l’ensemble a été convié à une collation alors qu’un gala était prévu en soirée.

Amar Ouramdane