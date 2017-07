Une stèle inaugurée à Aït Salah

Par DDK | Il ya 22 minutes | 1 lecture(s)

à l’occasion du 55ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, les villageois d’Aït Salah, dans la commune de Bouzeguène, ont procédé, mercredi dernier, à l’inauguration d’une stèle en hommage aux 21 martyrs de la localité, tombés au champ d’honneur dans différents endroits.

Ce sont les villageois eux-mêmes qui ont choisi d’implanter la stèle à Takaravth, lieu historique où s’est déroulé le premier accrochage entre moudjahidine et soldats de l’occupation dans la Région 4, le 2 février 1956. Cet hommage est l’initiative d’un fils de ces Chouhada qui a financé en totalité la construction du monument, ainsi que la cérémonie et la Ouaada offerte aux présents. Tous les villageois se sont par ailleurs impliqués dans l’organisation de l’événement, encadrés par le comité de village et l’association de daïra Taniimt 1957. La cérémonie a commencé à la mi-matinée, en présence des autorités locales, de représentants de comités de villages voisins, de l’ONM et de la Fédération de France des moudjahidines. Une brande foule a assisté à l’événement en dépit de la chaleur suffocante. Après la levée du drapeau national, le maire de Bouzeguène, un représentant de l’association des enfants des Chouhada , puis un responsable de la fédération de France, se sont succédés pour prendre la parole. Tous ont félicité l’initiateur de l’évenement : «Il est le digne héritier de son père et un modèle pour la jeunesse», dira un intervenant. «Il a pensé ce monument en hommage à tous les Chouhada qui n’ont pas de tombe et les a réunis ici en guise de reconnaissance de leur sacrifice et pour que les générations futures sachent que c’est grâce à eux que l’Algérie est aujourd’hui libre et indépendante», dira un intervenant. Les invités ont ensuite écouté les témoignages de plusieurs anciens moudjahidines, puis ont visité les expositions de photos et de portraits des martyrs honorés. A la mi-journée, villageois et invités furent conviés à un déjeuner Ouaâda.

Fatima Ameziane.