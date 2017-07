Des habitations menacées par un glissement de terrain

Par DDK | Il ya 16 minutes | 1 lecture(s)

La ruelle passant près de leurs bâtisses étant menacée par un glissement de terrain, les habitants du Lotissement 3, sis à quelques encablures du chef-lieu communal de Tadmaït, tirent la sonnette d’alarme. Selon les témoignages de certains résidents de ce lotissement, rencontrés sur les lieux, cette situation persiste depuis plusieurs années déjà. Pourtant, diront-ils, ils ont interpellé les services concernés, les autorités locales et le chef de daïra de Draâ Ben Khedda à l’effet de prendre en charge la partie abîmée de ce tronçon routier, mais sans résultat, déplorent-ils. «Un glissement de terrain s'est produit dans la cité suite à de fortes pluies qui sont tombées il y a de cela plus de quatre ans. Dès lors, nous n’avons jamais cessés d’interpeller les autorités locales pour qu’elle se penche sur ce problème alarmant, mais en vain. La situation reste inchangée pour nous et le danger est toujours là, et ce depuis des années», regrette Ami Ahcène, l’un des habitants de la cité. Dans une correspondance adressée au directeur de l’agence foncière de Draâ Ben Khedda, vers la fin de l’année 2012, les locataires alertaient ce responsable de cet état de fait. «Nous informons votre autorité que nos bâtisses sont menacées de déstabilisation après l’éboulement d’une partie de la route qui passe près de nos maisons», lit-on dans ce document dont nous détenons une copie. Ces mêmes habitants exhortent les autorités locales à intervenir en urgence et de procéder l’édification d’un gabion, pour éloigner le danger qui guette leurs logements.

Rachid A.