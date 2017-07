Le CEM frères Mouici d’Ifigha honore ses retraités…

Par DDK | Il ya 16 minutes | 1 lecture(s)

Une grande fête a été organisée, lundi dernier, au CEM Frères Mouici dans la commune d’Ifigha, relevant de la daïra d’Azazga, durant laquelle une cinquantaine d’élèves primés et des retraités ont été honorés. La cérémonie, qui a débuté dans la matinée, s’est déroulée en présence des élèves et leurs parents, des retraites en question, des autorités locales… Ce fut M. Sadji Meziane, directeur de ce CEM, qui a pris la parole en premier, pour remercier l’assistance et féliciter les meilleurs élèves, notamment les lauréats du BEM. Il a fait un bilan de trois ans, soit depuis son arrivée à cet établissement. Il soutiendra que tout s’est amélioré depuis lors, en faisant savoir que pas moins de ‘’20 élèves ont étés récupérés par son établissement’’. Ainsi, c’est un total de 51 élèves qui ont été récompensés après avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à 15/20, dont le meilleur, répondant au nom de Mehamly Samy ( élève de 2e année) a décroché une moyenne de 18,56/20. Les retraités de l’éducation n’étaient pas en reste au cours de cette cérémonie, puisque dix-huit ont été honorés et des cadeaux et diplômes de reconnaissance leur on été remis. Ceux-ci, à la retraite depuis 1999, n’ont su cacher leur joie, en remerciant tout le personnel, pour ce geste de gratitude à leur égard, à leur tête le premier responsable de l’établissement. «Cet hommage est une reconnaissance pour ce qu’on a donné aux enfants et à cet établissement. Ça me touche énormément. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la tenue de cette fête qui est aussi un encouragement pour les élèves», déclare un retraité, avant qu’un représentant des parents d’élèves, des enseignants, un fournisseur, et un lauréat ne prennent, successivement, la parole, pour exprimer leur joie et remerciements. Avant la clôture de cette cérémonie, tous les présents ont été conviés à une collation.

Fatima Ameziane.