… Les lauréats de la 5e récompensés à Aït Yahia Moussa

La plupart des écoles d’enseignement primaire de la commune d’Aït Yahia Moussa ont, durant la semaine écoulée, tenu à fêter la fin de l’année scolaire 2016/2017. Ainsi, Un réception a été organisée à l’école baptisée du nom du chahid Saïd Mahour d’Ghil El Vir, dont les élèves ont réalisé un carton plein aux épreuves de l’examen de la cinquième. «Notre école accueille les enfants du village et ceux du village Aït Houelhadj. Ceux-ci nous ont honorés cette année avec un taux de cent pour cent d’admis», déclare Cheikh Aomar Mohammedi, chef le l’établissement, qui a tenu à féliciter, non seulement, tous les élèves, à qui il souhaite un avenir radieux et d’autres réussites dans leurs études, mais également le personnel de l’établissement, ainsi que les parents d’élèves qui s’étaient tenus en permanence à ses côtés, dit-il. Au demeurant, lors de cette sympathique cérémonie, des tableaux d’honneur et des cadeaux ont été offerts à tous les élèves admis, ainsi qu’aux meilleurs élèves de chaque division pédagogique. Située sur le mamelon de la colline opposée, l’école Frères Batatache, du village Tachtiouine a également organisé une réception en l’honneur des meilleurs élèves de chaque classe et des cadeaux leur ont été offerts. «C’est grâce à la contribution des villageois que nous avons organisé cette petite fête afin d’honorer nos meilleurs élèves qui seront plus motivés pour fournir davantage d’efforts», déclare cheikh Mohamed Chihaoui, directeur de l’établissement en question. Par ailleurs, d’autres écoles de la localité comptent, également, célébrer la fin de l’année scolaire au sein de leurs établissements respectifs, apprend-on.

Essaïd Mouas