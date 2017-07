Le lait en sachet disponible en abondance

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

Le lait en sachet, qui a fait couler tant d’encre et de salive durant plusieurs mois, est à nouveau disponible dans les points de vente de la ville d’Aïn El Hammam. Depuis quelques jours, en effet, les consommateurs sont surpris de l’abondance de ce produit qui était distribué, il y a peu, avec parcimonie. Il fallait faire la queue toute la journée et parfois, en vain, pour espérer s’en procurer. Il faut aussi dire que la reprise de la vente du lait en sachet d’une marque privée par le centre commercial local au centre-ville a beaucoup contribué à cette normalisation. Ses approvisionnements réguliers par gros camion, même en période de neige, a toujours été d’un grand secours à la population. L’absence du produit tant convoité, au niveau de ce supermarché pendant quelques mois, a été l’occasion pour certains commerçants véreux pour s’adonner à des pratiques illégales. Non contents d’en augmenter le prix, ils se adonnés à sa vente concomitante, au détriment des pauvres citoyens, pris en otage. Mais ce n’est plus le cas.

A. O. T.