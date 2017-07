Les élèves méritants récompensés

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

L'association culturelle Moh Said Oubelaid et l'Association des parents d'élèves (APE) de l'école primaire Mohamed-Amrouz d'Aït Merdja, ont, en collaboration avec la direction de la culture de Tizi-Ouzou, récompensé, avant-hier samedi, aussi bien les élèves de cette école que ceux des sept établissements de la commune de Bounouh, ainsi que les enseignants partis en retraite. Dès huit heures du matin, de nombreux élèves, vêtus de leurs plus beaux habits et accompagnés de leurs parents, ont commencé à remplir cet établissement qui semblait trop exigu, pour accueillir tout ce beau monde, d'autant plus que le comédien "H'Rirouche", de son vrai nom Mouloud Amoura, y était annoncé pour animer un spectacle. Du côté des invités, l’on a remarqué la présence du maire et ses élus, les présidents de quelques associations et les directeurs des écoles primaires. Ainsi, c'est le président de l'APE qui prendra la parole pour, tout d'abord, remercier toute l'assistance et les invités, ‘’venus honorer de leur présence cet événement dédié au savoir’’, avant de revenir sur ‘’les sacrifices des enseignants et des élèves’’. De son côté, M. Ramdani Abderahmane, en sa qualité de président de l'association culturelle du regretté, le grand artiste, Moh Said Oubélaid, enchaînera dans le même sens : «Nous avons voulu récompenser nos enfants et leurs enseignants parce qu'ils méritent ces égards. Ils honorent nos établissements scolaires. Ces enfants représentent l'avenir. On doit les encourager pour aller de l'avant". De son côté, M. Rabah Makhlouf, en sa qualité de P/APC soulignera que de telles initiatives sont à encourager et à devenir une tradition au sein du mouvement associatif, car ce sont des moments offerts à l'effort. «De notre côté, en tant que responsables de la commune, nous soutenons toujours de telles actions», dit-il. Ainsi, les meilleurs élèves de cet établissement de la première jusqu'à la cinquième année primaire ont été gratifiés de cadeaux et de tableaux d'honneur, alors que pour les autres écoles primaires, en nombre de six, ce sont les deux premiers de chaque établissement qui ont reçu, tour à tour, des prix. Par ailleurs, pas moins de dix enseignants, partis en retraite ces dernières années, ont, eux aussi, été récompensés pour «les sacrifices qu'ils avaient consentis durant des années de dur labeur, pour instruire et éduquer de nombreuses générations». Cette cérémonie s'est poursuivie dans une ambiance festive avec un spectacle donné par le comédien H'Rirouche qui a fait pleurer de rire l'assistance.

Amar Ouramdane