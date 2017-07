Tournoi de foot en hommage à feu Sadat Youcef à Tamassit

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

Les jeunes de Tamassit, dans la commune d’Aghribs, ont convenu d’organiser un tournoi de football en hommage à Sadat Youcef, l’une victime des événements du Printemps noir de 2001. Ainsi, dans l’optique de lutter contre la culture de l’oubli, l’association sportive et l’association environnementale de Tamassit, ainsi que nombre de jeunes bénévoles, se sont donnés à fond pour réussir cet événement sportif. Ce dernier a débuté vendredi dernier au stade du village, sous le slogan «Tagmat» ( la fraternité, ndlr,) avec la participation de 19 équipes issues de plusieurs communes, dont Bouzeguène, Illoula, Azazga, Fréha et Timizart, et des villages voisins, dont Aghribs, Aït Ouchen Hendou Agraradj... «Nous avons initié cette action pour lier une amitié durable entre les jeunes talents et renouer avec la fraternité», a expliqué un des organisateurs, avant de préciser : «Cependant, l’objectif principal est de rendre un vibrant hommage à Youcef, pour que nul n’oublie le sacrifice de tous les jeunes victimes de ces événements douloureux». À noter que les rencontres entres les formations participantes se déroulent selon un calendrier tracé par les organisateurs, après un tirage au sort organisé en présence des représentants de chaque équipe. Peu avant l’entame du match d’ouverture, la structure sportive qui a abrité cette rencontre était bondée de monde. En effet, des jeunes, des moins jeunes et des pères de familles se sont déplacés, en grand nombre, pour encourager les jeunes talents qui n’ont pas manqué de s’illustrer. A souligner, pour la fin, que la finale de ce tournoi aura lieu le 4 août prochain.

A. Iber