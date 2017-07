Inauguration d’une stèle à Tahanouts

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

Dans le cadre de la célébration du 55e anniversaire de l’indépendance, une stèle érigée à la mémoire des 26 martyrs de la région d’Aït Aïssa Mimoun a été inaugurée, vendredi dernier, au centre du village Tahanouts.

Tombés au champ d’honneur entre 1954 et 1962, ces martyrs représentent quatre villages de la région, à savoir le village de Tahanouts, Ighil Bouchène, Taguelmount et Aït Khalfats. Selon les organisateurs, le choix de la date de l’inauguration de cette stèle n’est pas fortuit. En effet, il coïncide avec l’anniversaire de l’explosion de deux bombes, un certain 7 juillet 1956, dans ce lieu. Venus nombreux des communes de Makouda, Boudjima, Aït Aïssa Mimoun et Ouaguenoun, en ce jour de commémoration, des moudjahidine ont tenu à apporter leurs témoignages sur l’histoire de la région en général, et le rôle joué par le village de Tahanouts pendant la guerre de libération, en particulier. D’après des témoins oculaires, le village de Tahanouts a abrité le pré-congrès de la Soummam. Cette rencontre qui a enfanté le congrès de la Soummam s’est tenu dans ce village, les 29, 30 et 31 juillet 1955, en présence de ces vaillants révolutionnaires de la région III : Krim Belkacem, Amar Ouamrane, Moh Lhadj Amar, Oudaï Mohamed et Si Ouakli, entre autres. Ces héros ont été contraints de quitter les lieux par la suite. Pour ce 7 juillet 2017, deux gerbes de fleurs ont été déposées, respectivement devant la nouvelle stèle des 26 martyrs et sur la tombe de Zaif Moh Cherif, décédé au service national en 1995. Après des témoignages émouvants prononcés par des camarades de lutte de ces martyrs, et des chants patriotiques déclamés par des voies sublimes, les nombreux présents ont été conviés à un couscous de terroir préparé en guise d’une waâda en cette circonstance, s’ensuivra un moment de détente et de joie avec une troupe d’Idhebalen. La cérémonie de clôture a été une opportunité, également, pour les organisateurs afin de distribuer des cadeaux pour les familles des maquisards. Approché, le président du comité du village de Tahanouts, Mohamed Oumayouf, dira: «Aujourd’hui, nous sommes très contents de réaliser cette stèle qui nous a coûté la bagatelle de 8 millions de dinars, d’autant plus que l’argent venait tout simplement des citoyens. Il est de notre devoir de rendre un vibrant hommage à nos valeureux martyrs. Une manière aussi de faire connaître l’histoire de notre région à nos jeunes.»

Farida E. H.