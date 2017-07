L’usure du réseau en cause !

Par DDK | Il ya 27 minutes | 1 lecture(s)

Les récurrents éclatements sur le réseau principal d’alimentation en eau potable continuent d‘engendrer de très sévères pénuries au niveau de tous les villages de la commune de Maâtkas, alimentés depuis la station de pompage de Tassadort (Tizi-Ouzou). Ainsi, hormis les 15 villages de la contrée de Berkouka, sis au sud de la commune et qui sont alimentés depuis le Plateau Mechtras, les 40 autres villages souffrent le martyre depuis plusieurs mois déjà, y compris en saison hivernale. En effet, les services techniques de l’agence locale de l’Algérienne des eaux trouvent toutes les peines du monde à gérer ces quantités d’eau, jugées insignifiantes, qui arrivent au niveau du réservoir transitaire de Mezdata qui dessert, non seulement, la commune de Maâtkas, mais également des villages relevant des communes de Tizi-Ouzou (Betrouna) et Tirmitine (Aït-Arif…). Pis, en plus de ce sévère rationnement, les incessants éclatements de la conduite principale, qui part depuis la station de pompage vers ce dernier réservoir, prennent en otage toute cette population, dépassant les quelque 50 000 habitants. Même topo pour la conduite Bouaid-Tassadort qui connaît également d’interminables soucis d’éclatements, et ce sans compter les petites brèches et autres fuites signalées à travers l’ensemble du réseau alimentant la partie sud de la wilaya de Tizi-Ouzou. «Deux éclatements en l’espace d’une semaine, vous vous rendez-compte ! Rester sans eau pendant 20 jours est inadmissible. Il est inconcevable de vivre des pénuries pour une région sise à 20 kilomètres du Barrage de Taksebt. La direction des ressources en eau est interpellée pour refaire toutes ces conduites obsolètes. Il ne sert rien de les colmater pour qu’elles cèdent de nouveau au bout de quelques jours !», dira, en substance, un membre de comité de village au niveau de la commune de Maâtkas. Le projet d’une nouvelle chaîne de refoulement depuis, l’Oued Bougdoura inscrite au profit de la commune, reste, de l’avis des habitants, une alternative qui permettra, à coup sûr, de solutionner définitivement le problème.

C. A.