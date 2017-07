L'unité de dépistage scolaire à l'abandon

Par DDK | Il ya 26 minutes | 39 lecture(s)

L’unité de dépistage scolaire (UDS), sise au CEM Base 3 d'Akerouch Ouffela, baptisé Saïd Bouzrara, qui a rendu de nombreux services aux élèves de la commune aussi bien du primaire que du moyen durant les premières années de sa mise en service, n'est plus opérationnelle depuis l'affaissement qu’il l’a touchée en février 2012. Pis encore, elle a été laissée à l'abandon. Au fil des années, elle est devenue un dépotoir avant qu'elle ne soit carrément occupée par les délinquants. Ceux-ci s'y adonnent à tous les vices (alcool, drogue...). D'ailleurs, cette situation perturbe la quiétude des riverains. Ces derniers interpellent toutes les autorités locales à trouver une solution à ce cas de laisser-aller. «Il ne faut pas oublier que cette structure est adjacente à un collège. Nous craignons que ces voyous influent par leur comportement sur les adolescents. Quant à nous, ces comportements nous empoisonnent la vie, et ce sans que personne ne daigne lever le petit doigt. D'ailleurs, nous nous sommes accrochés avec eux à plusieurs reprises. Et vous savez bien que notre commune est livrée à elle-même, car elle ne dispose d'aucune structure de sécurité pour intervenir à cet effet", confie, dépité, un riverain. Par ailleurs, il est à souligner que pour le dépistage des maladies en milieu scolaire, pratiquement, tous les élèves de la commune (primaire et moyen) doivent être transportés jusqu'à la polyclinique, afin de subir ces examens. Il est à souligner que des rixes entre les riverains et ces bandes de délinquants surviennent souvent. "Nous interpellons toutes les autorités, allant de l'APC en passant par la daïra jusqu'à la wilaya, d'intervenir le plus vite possible, si elles ne veulent pas que des débordements aient lieu", insiste un autre riverain.

Amar Ouramdane