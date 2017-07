L’alerte est au rouge !

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

La wilaya de Tizi-Ouzou a vécu une journée cauchemardesque, avant-hier, où plusieurs départs de feux ont été enregistrés. Une victime est décédée et la population a souffert le martyr sous une chaleur qui a dépassé les 50°. En l’espace d’une journée, 50 départs de feux, dont 16 importants, ont été enregistrés, a indiqué la Protection civile dans un communiqué. La population des régions les plus touchées, à savoir Tizi-Ghniff, Draâ El Mizan, Iferhounène, Tigzirt, Béni Douala, Tizi-Ouzou, Aït Khlili, Tizi-Rached, Aït Yahia Moussa, M’Kira, Azazga, Boghni, Mechtras, Maâtkas, Iflissen, Aït Agouacha, a eu le cœur sur la main, pendant cette journée-là, car les incendies étaient très importants et les habitations étaient menacées. Malgré la mobilisation de la Protection civile, l’armée nationale, la conservation des forêts, l’ADE et les APC, les moyens des entreprises et les citoyens, le mal a été fait, notamment à Aït Yahia Moussa où un citoyen âgé de 64 ans est décédé à l’hôpital de Draâ El-Mizan des suites de ses brulures. Deux autres personnes blessées ont pu être sauvées et évacuées par les moyens de l’ANP, toujours dans l’incendie d’Aït Yahia Moussa. «La lutte active contre les incendies a été très difficile vu leur importance et leur ampleur, dont des conditions défavorables avec des vents chauds et très forts où plusieurs villages ont été menacés», a précisé le communiqué. En outre, six personnes incommodées par la fumée, dont deux agents de la Protection civile, ont été évacués. Par ailleurs, s’agissant des dégâts matériels, la Protection civile a fait savoir que plusieurs centaine d'hectares de forêts, broussailles, maquis, des maisons ont été dévastés par les flammes ainsi que quelques écuries. Le bilan des dégâts sera établi par une commission mixte dirigée par les services des forêts, indique-t-on. À noter que dans certaines régions, les incendies sont à répétions depuis le début de ce mois de juillet, à croire que la situation échappe à tout contrôle des services concernés, malgré les efforts fournis par la Protection civile et les services de forêts, faut-il le souligner, et les dispositifs anti-incendies mis en place. La question reste posée et demeure sans réponse, ce qui suscite de la polémique au sein de la population quant à l’origine de ces incendies. Ceci dit, il en demeure pas moins que la responsabilité de cette dernière est engagée dans cette dramatique situation qui se répète à longueur d’années, à chaque saison de chaleur.

Kamela Haddoum.