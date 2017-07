Quatre habitations touchées

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Climat de désolation et d’indignation, avant-hier, à Maâtkas. Des dizaines d’oliveraies sont parties en fumée et 4 habitations ont été atteintes en l’espace d’une journée. En plus des températures suffocantes, l’odeur de brûlé rendait, hier encore, l’air irrespirable à des kilomètres à la ronde. Des câbles électriques, basse et moyenne tension, cramés au niveau de Tamadkaht Ouzemour, a induit l’interruption du courant électrique, ce qui a rendu le pompage de l’eau potable depuis la station d’Oued Bougdoura, vers les villages cernés par les flammes impossible. La population locale a passé un mardi infernal et une nuit d’épouvante. Le plan Orsec a été, d’ailleurs, déclenché par les autorités locales. Les éléments de la protection civile de Draâ Ben Khedda et de Tizi-Ouzou, des forêts, de l’Algérienne des eaux, de la commune et de la daïra de Maâtkas, les chauffeurs des camions-citernes, venus en renfort des communes avoisinantes de Draâ Ben Khedda, Tirmitine, Boghni, Souk el ténine, la Gendarmerie nationale et la sûreté de daïra de Maâtkas se sont mobilisés comme un seul homme pour circonscrire les feux qui se sont propagés vers à Ighil Takhdivine, Tamadakht Ouzemour, Tadjdiwt, Tala Meda, Aït Moh Oussaid, Ighil Sdiden. Des localités complètement «défigurées» par le feu.

C. A.