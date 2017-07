Fuites récurrentes d’eau

Par DDK | Il ya 45 minutes | 136 lecture(s)

Des fuites récurrentes sur les conduites d’alimentation en eau potable (AEP) sont visibles dans différents endroits de la localité de Tamda. Que ce soit au niveau des conduites du vieux village ou de celles qui alimentent les différents nouveaux quartiers (Cité OPGI, AADL et logements sociaux) ou encore l’université, le constat est le même : l’eau coule à flots quotidiennement. «On constate des fuites d’eau récurrentes dans plusieurs endroits ici à Tamda. Au-delà de la perte de ce liquide précieux en ces journées de canicule et de la chute du niveau des eaux du barrage de Taksebt, voire son assèchement, ces fuites causent, à la longue, des dégâts considérables aux routes et aux pistes qui sont déjà dans un état lamentable», dira un citoyen du village de Tamda. Ces désagréments ont été signalés à maintes reprises par les habitants des cités, mais, à en croire ces derniers, l’intervention des autorités concernées se fait toujours attendre. «On signale chaque fuite d’eau à qui de droit. Mais les services de l’ADE et de l’APC d’Ouaguenoun tardent à se manifester. Vous savez, avec ce nombre de soucis quotidiens, les concernés ne peuvent pas venir à bout des problèmes et réparer toutes les fuites », confie un locataire de la Cité AADL. Devant ce dilemme, d’aucuns pensent que le salut viendrait de l’implication de la société civil, pour solutionner cet épineux problème, et du civisme de la population de manière générale. «Les citoyens doivent s’impliquer dans ce genre de situation. Les agents de l’ADE sont parfois dépassés par ces nombreuses avaries, surtout qu’elle (ADE) accuse un manque d’effectif. Tamda n’est pas un cas isolé en matière de fuites sur le réseau AEP. L’Algérienne des eaux fait son possible pour être à la hauteur de sa mission», répliquera, de son côté, un agent de l’ADE. En attendant une éventuelle prise en charge, ces avaries provoquent des mares d’eau représentant un danger réel pour les automobilistes empruntant le chemin de wilaya reliant Tamda à d’autres localités du versant Ouest.

Farida Elharani