Opération nettoyage à la forêt de l’Akfadou

Louable initiative que celle de l'association Axxam n dda Ali, à sa tête l'infatigable et ami de la nature M. Ali Adjili. Les membres de cette association ont mené une opération de nettoyage de la forêt d'Akfadou, à Yakouren, qui s'est étalée sur deux jours, à savoir vendredi et hier. La première journée (avant-hier) a vu la participation d’une dizaine de jeunes et moins jeunes qui ont bravé la chaleur caniculaire de ces jours-ci et sacrifié leur week-end pour répondre à l'appel de la nature. Une nature et des paysages magnifiques qu'on ne cesse d'agresser et de dégrader. Les quantités de bouteilles en verre et en plastique et autres détritus ramassés par les bénévoles renseigne sur la gravité de la situation, qui doit impérativement interpeller la conscience de chacun afin qu'il y ait un sursaut salutaire pour mettre fin à ce massacre. Les incendies apocalyptiques de cette semaine, avec leur lot de ravages et de désolation, sont un cri de détresse que Dame nature adresse pour la sauver. Des gestes simples peuvent changer la donne, si chacun de nous met un peu de sien. Le civisme n'a jamais tué personne.

